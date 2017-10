Quebec nektar folk med tildekt ansikt offentlege tenester

Lova vil gjelde på blant anna skular, sjukehus og offentleg transport.

– Eg skal kunne sjå ansiktet ditt og du mitt, seier førsteminister i provinsen Philippe Couillard.

Han seier lova, som ikkje nemner spesifikke klesplagg, er vedtatt for å betre kommunikasjon og gjere det tryggare for innbyggjarane.

Kritikarar meiner forbodet er mynta på muslimske kvinner som brukar nikab. Lokale styresmakter tilbakeviser dette og seier at lova også opnar for at ein skal kunne søke om fritak på grunnlag av religiøs overtyding.

– Dette er ei unødvendig lov som tilbyr ei løysing på eit konstruert problem, seier Ihsaan Gardee, leiar av organisasjonen National Council of Canadian Muslims (NCCM).

(©NPK)