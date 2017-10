New Zealand får venstreregjering med høgrepopulistisk støtte

– Vi måtte gjere eit val, enten for National eller Labour, for ein modifisert status quo eller for endring, seier Winston Peters, leiar for New Zealand First som no skal danne regjering saman med Labour og miljøpartiet Greens.

Ardern frå Labour blir omtalt som eit politisk stjerneskot. Ho er 37 år gammal og har vore Labour-leiar sidan august i år. Tidlegare har ho blant anna vore politisk rådgjevar for Storbritannias tidlegare statsminister Tony Blair.

Saman med Greens fekk Labour 43,2 prosent av stemmene i valet 23. september. Høgrepartiet National vart likevel størst med 44,4 prosents oppslutning.

Dermed hamna det populistiske og nasjonalistiske partiet New Zealand First på vippen med 7,2 prosent av stemmene.

