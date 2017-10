May ber EU-borgarar og deira familiar bli i Storbritannia

– EU-borgarar som har skapt seg eit liv i Storbritannia er viktige bidragsytarar. Vi ønsker at dei og deira familiar skal bli buande. Eg kan ikkje vere tydelegare, skriv May.

Brevet kjem etter at kritikarar hevda at politikarane i Storbritannia brukar EU-borgarane som brikker i brexitforhandlingane.

– Dette kunne ikkje vore lenger frå sanninga, skriv May.

Vidare opplyser ho at det vil bli etablert ei digital løysing, som skal godkjennast av europeiske statsborgarar, der EU-borgarar kan registrere at dei er busette i Storbritannia.

Fleire EU-leiarar, deriblant EUs president Donald Tusk, har etterlyst slik informasjon.

Torsdag og fredag samlast stats- og regjeringssjefane i EU til toppmøte i Brussel for å snakke om brexitforhandlingane. Det er venta at konklusjonen vil bli at forhandlingane ikkje har komme langt nok til å starte forhandlingar om rammene for ein framtidig handelsavtale. Så langt har dei berre forhandla om vilkåra for sjølve skilsmissa.

(©NPK)