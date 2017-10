Endå ein stor tapsdag for afghanske styrkar – minst 55 drepne

Angrepa var retta mot sikkerheitsstyrkar i Kandahar i sør, Balkh i nord og Farah i vest.

43 av dei drepne soldatane oppheldt seg på ein militærbase i Maiwand-distriktet i Kandahar. Ytterlegare ni soldatar vart såra, mens berre tre av soldatane på basen overlevde utan skader.

Angrepet starta då sjølvmordsbombarar utløyste to bilbomber natt til torsdag, opplyser forsvarsdepartementet i Kabul.

Bombene var plasserte i to amerikanskproduserte Humvee-køyretøy som vart sprengde ved inngangen til basen. Deretter begynte væpna opprørarar å skyte. Skotvekslinga varte i over fire timar, og først ved sjutida om morgonen var angrepet over.

80 drepne tysdag

Samtidig vart seks afghanske politimenn drepne då Taliban angreip ein patrulje i Balkh i nord, ifølgje ein talsmann for politistyrkane i provinsen. I Farah i vest vart dessutan seks politifolk drepne i eit angrep mot ein politipost. Begge angrepa skjedde onsdag kveld.

Tysdag vart minst 80 personar drepne og nær 300 såra i to angrep søraust i landet. Angrepa var retta mot afghansk politi, og angriparane brukte same taktikk som i Kandahar: Først sprengde sjølvmordsbombarar fleire bilbomber, deretter begynte opprørarane å skyte.

Taliban hevdar også å stå bak desse angrepa.

Kraftig forverring

Dei siste månadene har Taliban angripe afghanske sikkerheitsstyrkar kvar einaste veke, og i nokre periodar kvar einaste dag. Tusenvis har blitt drepne etter at dei fleste av NATOs styrkar trekte seg ut i desember 2014.

I fjor mista 8.000 afghanske politifolk og soldatar livet, mens 14.000 vart såra, viser offisielle tal.

Den siste tida har USA og enkelte andre NATO-land igjen forsterka nærværet i Afghanistan med tusenvis av soldatar. USA har også trappa kraftig opp i talet på luftangrep mot Taliban.

