Minst seks drepne i sjølvmordsangrep i Pakistan

Politimennene frå spesialstyrken var på veg til jobb då køyretøyet deira vart ramma av ein annan bil i det som ifølgje styresmaktene var eit sjølvmordsangrep.

Balutsjistan-provinsens innanriksminister Sarfraz Bugti seier at fem politimenn og ein sivil person vart drepne, og at 22 menneske vart skadde. Ein talsmann for politiet seier at det var sju drepne.

Balutsjistan, som grensar til Afghanistan, slit med islamistiske grupperingar, sekterisk vald og eit separatistisk opprør. Det sjiamuslimske mindretalet i provinsens og sikkerheitsstyrkar er ofte utsette for angrep.

