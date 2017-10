Dødstalet etter angrepa i Afghanistan stig til 80

Tysdag vart dermed den blodigaste enkeltdagen i Afghanistan på nesten fem månader, etter bombeangrepet i Kabuls ambassadestrøk 31. mai der rundt 150 personar vart drepne og fleire hundre såra.

Det første angrepet tysdag var utført av Taliban-opprørarar utkledd som politi, ifølgje guvernørtalsmann Abdullah Hasrat, og var retta mot treningsanlegget til politiet i byen Gardez i provinsen Paktia.

Sjølvmordsbombarar sprengde tre fullasta køyretøy med eksplosiv, blant dei ein pickup-truck og eit amerikanskprodusert militærkøyretøy av typen Humvee. Deretter storma elleve væpna angriparar anlegget.

– Vi trur Taliban tok desse køyretøya då dei angreip og tok kontroll over distriktet Jani Khel i august, seier polititalsmann Sardar Wali Tabasum. Han legg til at to medlemmer av sikkerheitsstyrken er arrestert og antydar dermed at angriparane kan ha fått hjelp.

Minst 60 personar, blant dei politisjefen i provinsen Toryalai Abdyani, vart drepne. Det var også sivile blant dei drepne. Angrepet varte i fem timar. Då var også 236 personar blitt såra, opplyser nestleiaren for helsestyresmaktene i Gardez, Hedayatullah Hamidi, til AFP.

Det andre angrepet var i naboprovinsen Ghazni. Der har no styresmaktene nedjustert talet på drepne til 20, blant dei fem sivile. 46 personar vart såra.

Også angrepet i Ghazni vart utført med ein Humvee lasta med eksplosiv som vart sprengt utanfor hovudbygninga til politiet. Deretter storma angriparar bygninga. Seks angriparar vart drepne.

