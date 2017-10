74 døde av svært smittsam pest på Madagaskar

Sidan august har helsestyresmaktene på Madagaskar registrert 805 tilfelle av smittsam pest.

Landet har hatt utbrot av pest nesten kvart år sidan 1980. Som regel skjer det i perioden mellom september og april, ofte utløyst av at smitteberande rotter flyktar frå skogbrannar.

Utbrotet som går føre seg er derimot uvanleg fordi det rammar urbane område, og spesielt hovudstaden Antananarivo. Verdshelseorganisasjonen (WHO) meiner utbrot i tettfolka område aukar risikoen for at endå fleire kan bli smitta.

Utbrotet har ført til panikk blant befolkninga, men styresmaktene i landet ber folk vera rolege.

WHO har levert 1,2 millionar dosar med antibiotika til å kjempa mot sjukdomstilfella. Røde Kors har sett i verk hasteopptrening av fleire hundre frivillige som kan starta førebyggjande tiltak på øya. Det er sett opp kontrollstasjonar ved fleire av dei viktigaste transportknutepunkta i hovudstaden, der folk blir sjekka av helsepersonell. Styresmaktene har desinfisert infiserte område for å ta livet av smitteberande lopper, det er innført forbod mot offentlege møte, og skular og universitet er stengde.

Pestbakterien blir utvikla hos rotter, og lopper er berarar av bakterien.

Hos menneske kan bakterien føra til dødeleg utgang innan 72 timar viss ein er smitta av lungepest, som blir overført via hoste.

Dei fleste av dei 74 som no er døde, var infiserte av lungepest. Den andre forma for pest, byllepest, er mindre farleg.

