Tusenvis av sivile drar tilbake til Kirkuk

Tusenvis av sivile, mange av dei i bilar fullasta med eigedelar, kom til Kirkuk tysdag formiddag via hovudvegen frå aust. Kurdiske peshmerga-styrkar hadde bygd vollar langs vegen og styrkt sitt nærvær med pansra køyretøy, men dei tillét dei sivile å passere og ta seg inn i byen igjen.

Returen fann stad eitt døgn etter at tusenvis av sivile, dei aller fleste av dei kurdarar, forlét Kirkuk i lange køar som følgje av kampar mellom regjeringssoldatar og regjeringsvennleg milits på den eine sida og kurdiske styrkar på den andre sida.

Irakiske styrkar erklærte seinare måndag at dei hadde tatt kontroll over byen. Det utløyste feiring blant Kirkuks arabiske og turkmenske innbyggjarar, mens kurdiske innbyggjarar valde å forlate byen med kurs for Arbil, som er hovudstad i den sjølvstyrte kurdiske regionen.

