Tre døde som følgje av ekstremvêret Ophelias herjingar i Irland

I grevskapet Waterford sør i landet omkom ei kvinne i 50-åra då eit tre velta over bilen ho køyrde, melder den irske kringkastinga RTE. Ein medpassasjer i 70-åra vart skadd.

I Tipperary, også det sør i landet, mista ein mann i 30-åra livet i ei motorsagulykke då han heldt på å fjerne eit tre som hadde velta i stormen, ifølgje Sky News.

Seinare på dagen kom det melding om at ein mann døydde etter at eit tre velta over bilen han sat i Dundalk, som ligg nord i landet, nær grensa til Nord-Irland.

Orkanen vart nedgradert frå ein kategori tre-orkan til kraftig uvêr på ferda over Atlanterhavet. Ophelia er likevel den kraftigaste orkanen som er registrert så langt aust i Atlanterhavet, og den er også den kraftigaste som er registrert så langt nord i Atlanterhavet sidan 1939.

Ophelia bevegar seg vidare nordover til Nord-Irland og vestkysten av England. Britiske styresmakter anslår at vinden vil liggje på rundt 36 meter per sekund tysdag, og åtvarar mot farlege sjøforhold og moglege skadar.

