Rundt 50 drepne og over 100 såra i angrep mot politi i Afghanistan

Minst 15, kanskje så mange som 20, vart drepne i eit Taliban-angrep mot eit treningssenter for lokalt politi i byen Gardez i provinsen Paktia aust i landet, opplyser viseguvernøren i provinsen, Alhaj Abdul Wali Sahi, til DPA.

I tillegg vart over 100 såra, blant dei sivile som stod i kø ved politistasjonen ved sida av for å søke om eller fornye identitetskort, opplyser provinsrådsmedlem Allah Mir Khan Bahramzoi og talsmann for guvernøren Abdullah Hasrath. Ifølgje AFP vart over 200 personar såra.

Angrepet gjekk føre seg i fleire timar før det tysdag ettermiddag vart erklært avslutta.

– Sjukehuset er overbelasta, og vi ber folk om å donere blod, seier Shir Mohammad Karimi, nestleiar for helsestyresmaktene i Gardez.

Sju angriparar

Innanriksdepartementet opplyser at angrepet vart innleidd med at to sjølvmordsbombarar sprengde seg i bilar lasta med eksplosiv. Deretter prøvde fem angriparar med sjølvmordsbomber å storme treningsanlegget. Dei vart drepne av afghanske sikkerheitsstyrkar.

I ei fråsegn frå guvernøren heiter det også at politisjefen i provinsen, Torayalai Abdyani, vart drepen, ifølgje nyheitsbyrået AP. Eit medlem i provinsrådet og fleire afghanske medium har meldt det same. Men overfor DPA opplyser viseguvernøren at Abdyani ikkje er drepen, men alvorleg såra.

Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid seier i ei fråsegn at angriparane brukte ein varebil og eit stole amerikanskprodusert Humvee-køyretøy i angrepet. Eit videoopptak publisert av TOLOnews viser røyksøyler som stig opp frå treningssenteret og køyretøy som forlèt staden, lasta med drepne.

Taliban overtok distrikt

I provinsen Farah vest i landet fann det stad ein større Taliban-offensiv i timane i førevegen. Der har Shibkoh-distriktet vore under angrep frå Taliban sidan førre veke. Måndag kveld klarte Taliban å skaffe seg kontroll over distriktet. Fire politifolk vart drepne og elleve andre såra, opplyser leiaren i Farah-provinsrådet, Jamila Amini.

– Taliban sette fyr på tolv politibilar og to Humvee-køyretøy og tok med seg fleire andre køyretøy, seier ho.

30 drepne i nattleg angrep

Angrepa i Paktia og Farah skjedde kort tid etter at minst 30 medlemmer av Afghanistans sikkerheitsstyrke vart drepne i koordinerte angrep i Ghazni-provinsen aust i landet. Rundt 300 Taliban-krigarar angreip ved 1-tida natt til måndag sentrum i Andar-distriktet. Angriparar køyrde i eit stole Humvee-køyretøy lasta med eksplosiv som vart løyst ut ved politihovudkvarteret i byen og guvernørkontoret, opplyser guvernør Mohammad Qassem Disiwal og provinsrådsmedlem Amanullah Kamran.

14 medlemmer av sikkerheitsstyrken vart drepne og ni såra då køyretøyet eksploderte. Samtidig vart 16 andre medlemmer av sikkerheitsstyrken drepne då Taliban-opprørarar angreip to vegsperringar, ifølgje Kamran.

(©NPK)