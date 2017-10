HRW: Minst 288 landsbyar sette i brann i Myanmar

Titusenvis av hus er øydelagde, dei aller fleste har vore bustadar for rohingya-muslimar.

HRWs analyse av bilda tyder både på at brannane har ramma rohingya-landsbyar, og at dei såkalla oppryddingsoperasjonane til hæren har halde fram etter at myanmarske styresmakter hevda at dei var avslutta.

Bilda viser at dei nedbrente rohingya-landsbyane ligg like ved landsbyar som er intakte, men der det bur andre folkegrupper.

Dei viser også at 66 landsbyar har brent ned etter 5. september. Leiaren i landet, Aung San Suu Kyi, hevda i ein tale 18. september at militæroperasjonane berre gjekk føre seg fram til denne datoen.

Over ein halv million rohingyaer har flykta frå den nordlege delen av Rakhine på få veker.

