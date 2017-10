Gjennombrot i forhandlingane med Polen om EØS-midlar på 7,5 milliardar kroner 

Forhandlingane stod lenge fast fordi Polen kravde politisk kontroll over tildelingane til sivilsamfunnet. Det nekta Noreg å godta.

No er det semje om eit kompromiss som begge partar kan leve med.

– Vi har ein situasjon som gjer at vi ser for oss at vi kan gjere ferdig teksten til 25. oktober. Det betyr i prinsippet at vi har funne ei løysing, seier Bakke-Jensen til NTB.

Han vil ikkje seie kva løysinga går ut på, men forsikrar om at Noreg har stått fast på prinsippa.

Polen er den største mottakaren av EØS-midlar frå Noreg.