– Irakiske styrkar har tatt kontroll over byen Sinjar

Ein allianse av sjiadominerte militsgrupper hevda tysdag at dei kurdiske styrkane har forlate byen utan å gjere motstand.

Et fleirtal av innbyggjarane i Sinjar høyrer til minoritetsgruppa yazidiane. Gruppa er fleire gonger blitt utsett for angrep og overgrep frå ekstremistgruppa IS, og FN-ekspertar har omtalt angrepa som folkemord.

Sinjar og områda rundt vart teke av IS i 2014, men kurdisk-irakiske styrkar tok kontroll over byen året etter.

