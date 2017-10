Syklonen Ophelia nærmar seg Irland

Irske meteorologar har sendt ut raudt obs-varsel, det høgste nivået, mens dei ventar på at uvêret treffer land sør i Irland. Skular og universitet held stengt måndag, og reisande har blitt åtvara om at fleire flygingar vil bli innstilte.

Orkanen vart nedgradert frå ein kategori tre-orkan til ein syklon på ferda over Atlanterhavet. Den kan likevel føre til stor skade ettersom dei sterkaste vindkasta framleis kan nå orkan styrke på 38 meter per sekund. Styresmaktene åtvarar folk om at stormen kan gjere alvorleg skade på bygningar og føre til flaum.

På tysdag vil Ophelia ha bevegd seg nordover til Nord-Irland og vestkysten av England. Britiske styresmakter anslår at vinden vil liggje på rundt 36 meter per sekund på det tidspunktet, og åtvarar mot farlege sjøforhold og moglege skader.

Stormen passerte øygruppa Azorane i Atlanterhavet laurdag som ein kategori tre-orkan, og meteorologane melde då at det var den kraftigaste orkanen som nokon gong er registrert så langt sør i Atlanterhavet.

