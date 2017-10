Filippinsk IS-leiar er død 

Abu Sayyaf-leiaren som sverja truskap til den ytterleggåande islamistgruppa IS i 2014 og som står på FBIs liste over terrormistenkte, døydde under skotveksling i Marawi. Han vart funnen død måndag, bekreftar Delfin Lorenzana.

Forsvarsministeren bekreftar også at ein mann ved namn Omarkhayam Maute er død, og opplyser at det vil bli gjennomført DNA-prøver for å få bekrefta identiteten til dei to.

I juni utlova den filippinske presidenten Rodrigo Duterte 10 millionar peso, som svarar til 1,7 millionar kroner, til den som nøytraliserte Hapilon. Han utlova også dusørar tilsvarande 1,6 millionar kroner for to brør med etternamnet Maute, som etter det som er sagt leidde ei gruppe med same namn som har sverja truskap til IS.

Det var fire anonyme kjelder i det filippinske militæret og politiet som først gjekk ut med nyheita om at Hapilon og Maute var funne døde i Marawi.

Uroa i Marawi starta då filippinske soldatar prøvde å arrestere Hapilon der 23. mai. Aksjonen utløyste omfattande kampar med IS-krigarar som okkuperte delar av den muslimske byen sør i Filippinane.

Kampane har ført til at Duterte har erklært unntakstilstand i området.

(©NPK)