Trump lar Iran-avtalen leva inntil vidare

– Aggresjonen til det iranske diktaturet held fram den dag i dag, sa Trump i ein tale fredag om Iran og atomprogrammet til landet.

Presidenten erklærte at han innfører nye sanksjonar mot revolusjonsgarden til landet – den mektige iranske elitestyrken som har sin eigen hær, marine og flyvåpen.

– Vi innfører sanksjonar mot heile revolusjonsgarden, sa Trump.

I tillegg opplyste Trump at regjeringa hans ikkje lenger kan stadfesta at Iran held avtalen om atomprogrammet til landet. Presidenten streka under at han meiner Iran opptrer i strid med intensjonen til avtalen.

Kongressen skal avgjera

Den amerikanske Kongressen får no ei viktig rolle i å avgjera den vidare lagnaden til avtalen.

Før Trump heldt talen sin om Iran og atomavtalen presenterte utanriksminister Rex Tillerson hovudpunkta i den nye Iran-strategien til regjeringa. I tillegg til sanksjonar mot revolusjonsgarden inneber strategien at Kongressen innan 60 dagar skal avgjera om det skal innførast endå fleire sanksjonar.

Men Trump trekkjer ikkje USA frå atomavtalen som blei inngått i 2015 i denne omgang. Tidlegare har presidenten truga med å gjera dette, og han har kalla avtalen ein av dei verste USA har inngått nokon gong.

– Avtalen blir vurdert kontinuerleg og som president kan eg oppheva deltakinga vår når som helst, sa Trump i talen sin.

Fjerna sanksjonar

Avtalen blei underteikna av Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland i 2015. Iran godtok å leggja avgrensingar på atomprogrammet sitt i byte mot å fjerna sanksjonar.

Målet med avtalen er å unngå at Iran utviklar atomvåpen. Regjeringa i Iran insisterer på at dei aldri har hatt slike planar, og at målet med atomprogrammet er straumproduksjon og forsking.

Mens posisjonen til USA er uklar, meiner alle dei andre landa som underteikna avtalen, at han må vidareførast. Ifølgje amerikanske media har ei rekkje medlemmer av regjeringa til Trump prøvd å overtala presidenten til å akseptera atomavtalen.

– Overheld pliktene

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) slo seinast i september fast at Iran etterlever sin del av atomavtalen.

– Iran følgjer opp pliktene som landet er underlagt i samsvar med avtalen, sa IAEA-sjef Yukiya Amano.

Kongressen i USA har vedteke at atomavtalen skal evaluerast kvar tredje månad, og Trump-administrasjonen har to gonger tidlegare i år motvillig innrømt at iranarane overheld avtalen.

I talen fredag kom Trump med ei rekkje knallharde angrep på det iranske regimet. Han viste til fleire tidlegare terroraksjonar som ein reknar med at regimet har stått bak, og til Irans støtte til væpna grupper som Hizbollah i Libya og Hamas i dei palestinske områda.

