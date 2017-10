Stoltenberg: Militærmakt mot Nord-Korea vil ha fryktelege konsekvensar

– USA har rett til å forsvara seg sjølv og sine allierte. Samtidig er eg heilt sikker på at ingen ønskjer ei militær løysing, seier Stoltenberg i eit intervju med nyheitsbyrået AFP.

President Donald Trump har dei siste månadene trappa opp truslane mot Nord-Korea. I ein tale i FN i september åtvara han om at USA kan bli tvinga til å øydeleggja landet fullstendig.

USAs utanriksminister Rex Tillerson opplyste nokre veker seinare at det framleis var kontakt mellom USA og Nord-Korea, og at han prøvde å finna ut om det var grunnlag for nye forhandlingar.

Litt seinare skreiv Trump i ei Twitter-melding at Tillerson kastar bort tida når han prøver å forhandla med Nord-Korea. «Vi skal gjera det som er nødvendig», skreiv presidenten.

Bakgrunnen for konflikten er at Nord-Korea har nekta å stoppa arbeidet sitt med å utvikla atomvåpen og rakettar. Grunngjevinga til nordkoreanarane er at dei må ha slike våpen for å skremma USA frå å angripa dei.

I intervjuet med AFP strekar Stoltenberg under at arbeidet med å finna ei forhandlingsløysing må halda fram. I tillegg meiner han Nord-Korea må setjast under endå større press.

– Bruk av militærmakt vil ha fryktelege konsekvensar, og eg trur ingen eigentleg ønskjer det.

