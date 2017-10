Samsung-sjef gir seg

– Med den store krisa meiner eg tida har komme for selskapet for å begynne på nytt med nytt og ungt leiarskap for å svare på utfordringane i den raskt skiftande IT-bransjen, seier Kwon i ei fråsegn.

65 år gamle Kwon har vore Samsungs ansikt overfor omverda i fråværet av Lee Jae-yong, arvingen til Samsung-gruppa. Lee vart dømt til fem års fengsel for mutingar i samband med korrupsjonsskandalen som felte Sør-Koreas president Park Geun-hye tidlegare i år.

Nyheita kjem same dag som selskapet annonserte at det forventar ein kraftig auke i overskotet i tredje kvartal – ein vekst nær tre gonger så stor som året før. I delårsrapporten for juli til september anslår selskapet eit overskot på rundt 12,8 milliardar dollar, rundt 100 milliardar kroner. Omsetnaden har stige rundt 29,7 prosent, ifølgje Samsung.

Trass i dei gode tala slo Kwon fast at selskapet treng ein ny leiar no meir enn nokosinne.

Endelege tal kjem seinare i oktober, melder selskapet.

