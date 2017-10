Sørafrikansk domstol opnar for at Zuma kan stillast for retten for korrupsjon

Zuma vart allereie i 2005 sikta for korrupsjon, men saka vart lagt bort i 2009. Sidan har opposisjonspartiet Democratic Alliance gong på gong gått rettens veg i eit forsøk på å få Zuma stilt for retten. Presidenten sjølv har heile tida halde fast ved at han er uskuldig.

I 2016 bestemte ein domstol at saka skulle takast opp att, ei avgjerd som Zuma anka. Fredag kom beskjeden frå den høgste ankedomstolen i landet om at avgjerda i den lågare rettsinstansen blir ståande. Det inneber at Zuma risikerer heile 800 siktingar for økonomisk kriminalitet.

Presidenten blir skulda for korrupsjon, bedrageri, kvitvasking og pengeutpressing. Saman med ei rad andre politikarar skal han ifølgje påtalemakta ha tatt imot pengar under bordet i samband med kjøp av kampfly, patruljebåtar og anna militært utstyr for til saman 5 milliardar dollar.

Utstyret vart kjøpt frå fem europeiske selskap, blant anna britiske BAE Systems og franske Thales.

Zuma var visepresident i Sør-Afrika frå 1999 til 2005, men måtte gå av på grunn av korrupsjonsskuldingane, i tillegg til at han vart skulda for valdtekt.

Han har vore president sidan 2009.

(©NPK)