Franske Audrey Azoulay peikt ut til ny UNESCO-leiar

Det dramatiske leiarvalet skjer dagen etter at USA kunngjorde at landet trekkjer seg frå Unesco, som er FNs organisasjon for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. Unesco har mellom anna ansvar for verdsarvlista.

Etter seks avstemmingsrundar gjekk Azoulay til topps, med berre to stemmer meir enn rivalen frå Qatar, Hamad bin Abdulaziz al-Kawari, også han tidlegare kulturminister.

Dei arabiske styremedlemmene til Unesco hadde drive ein stor kampanje for å få ein arabisk kandidat vald som ny sjef for organisasjonen for første gong. I motsetnad til Azoulay var Al-Kawari på førehand rekna som ein av favorittane.

Men i den avgjerande runden ville ikkje golflanda som deltek i den saudileidde boikotten av Qatar, stemma på kandidaten til dei små emirata.

Dermed vann kandidaten til Frankrike. Azoulay segla opp etter at ho vann ei avstemming mot Egypts kandidat tidlegare fredag. Ho tek over for bulgarske Irina Bokova.

UNESCOs hovudforsamling vil måtta godkjenna nominasjonen til styret i ei avstemming neste månad, men det blir rekna som ein formalitet.

USA opplyste torsdag at landet trekkjer seg frå Unesco og grunngav det med at organisasjonen er antiisraelsk og treng omfattande reformer. Israel opplyste kort tid seinare at dei også forlèt Unesco.

