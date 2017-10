USA trekkjer seg frå Unesco

Unesco er FNs organisasjon for utdanning, vitskap og kultur, og har mellom anna ansvar for verdsarvlista.

UNESCO-leiar, Irina Bokova, beklagar djupt at USA no trekkjer seg frå organisasjonen.

– Eg ønskjer å uttrykkja ei djup orsaking over at USA har vedteke å trekkja seg frå Unesco, seier ho.

USA slutta å gje pengar til Unesco etter at organisasjonen lèt Palestina bli medlem i 2011. Det amerikanske utanriksdepartementet heldt likevel fram med å ha eit kontor ved UNESCOs hovudkvarter i Paris, samtidig som USA prøvde å påverka politikken til organisasjonen frå innsida.

Meldinga om at USA forlét organisasjonen, kjem samtidig med at det denne veka skal veljast ny UNESCO-leiar.

Administrasjonen til president Donald Trump har arbeidd med å førebu utmeldinga i fleire månader, og det var venta at USA ville trekkja seg før årsskiftet, opplyser amerikanske tenestemenn til AP.

Fleire diplomatar som skulle ha begynt å arbeida for Unesco i sommar, har blitt fortalt at stillingane er sette på vent, samtidig som dei har blitt rådde til å søkja andre jobbar.

Fleire amerikanske politikarar, mellom anna USAs FN-ambassadør Nikki Haley, har fleire gonger retta kraftig kritikk mot organisasjonen.

Unesco er aller mest kjend for å ha ansvar for verdsarvlista, men blant ansvarsområda er også retten jenter har til utdanning i fattige land, pressefridom og det å spreia kunnskap om jødeutrydding under andre verdskrigen.

