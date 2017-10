Tyskland vil forlenge grensekontrollen med eit halvt år

Ifølgje innanriksminister Thomas de Maizière vil passkontrollen gjelde langs den tysk-austerrikske grensa og for personar som kjem med fly frå Hellas.

Årsaka til at grensekontrollane blir forlengde frå november og fram til slutten av april, er ifølgje Maizière betydeleg ulovleg innvandring og sikkerheitssituasjonen som følgje av ei rad angrep i europeiske land.

Tyskland er med i Schengen-samarbeidet som normalt sett inneber grensepasseringar utan passkontroll og visum.

Tyske styresmakter innførte passkontrollar for to år sidan i samband med at hundretusenvis av flyktningar og migrantar nytta seg av den såkalla Balkan-ruta for å komme seg nordover i Europa.

Tysklands avgjerd om forlengd grensekontroll vart offentleggjort dagen etter at den danske regjeringa gav beskjed om at den mellombelse grensekontrollen vil bli forlengd fram til 12. mai 2018. Danmark grunngjev avgjerda med stort press på Europas ytre grenser og den alvorlege terrortrusselen.

Også Noreg har innført mellombels grensekontroll. Det er førebels uklart om denne vil bli forlengd.

(©NPK)