Trump truar TV-kanalar

I ei Twitter-melding onsdag skulda Trump TV-selskapet for å spreie falske nyheiter.

– Når blir det på sin plass å vurdere lisensen deira? spurde presidenten.

Kanalane i NBC-nettverket får løyve til å kringkaste frå det statlege organet Federal Communications Commission. Leiaren for kommisjonen er utnemnde av Trump. Seinare same kveld fortsette Trump tiraden:

– Nyheitskanalane har blitt så partiske, forvridde og falske at lisensane må bli utfordra og, om mogleg, avskaffa. Ikkje rettferdig for folket! fortsette Trump.

Det er likevel lite sannsynleg at Trump eller medarbeidarane hans kan fjerne løyva for medium dei ikkje likar, ifølgje nyheitsbyrået AP. Både USAs grunnlov og lovverket som regulerer amerikanske medium garanterer pressefridom.

Trump har reagert svært sterkt etter at NBC melde at presidenten i sommar skal ha tatt til orde for ein kraftig auke i talet på amerikanske atomvåpen. Både Trump og USAs forsvarsminister Jim Mattis insisterer på at presidenten aldri sa noko slikt.

– Det er rett og slett avskyeleg at pressa kan skrive kva dei vil, sa Trump under ein pressekonferanse onsdag.

Han la likevel til at han ikkje ønsker nye, formelle restriksjonar mot media.

