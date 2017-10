Trump planlegg presidentordre om helsepolitikk

President Donald Trump legg ikkje skjul på at han er frustrert over ikkje å bli kvitt Obamacare. No prøver han seg på ein ny vri.

Torsdag legg han fram ein plan som går ut på å bruka eit presidentdirektiv for å omgå Kongressen.

– Folk kjem til å kunne kjøpa forsikringar i andre delstatar. Dei kjem til å få fantastiske, konkurranseutsette helseforsikringar og det kjem ikkje til å kosta USA noko, sa Trump nyleg til CNN.

Planen skal etter det som blir opplyst gje fleire brukarar tilgang til ei mindre omfattande, men også billegare, forsikringsordning enn den som er i dag.

