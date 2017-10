Skogbrannane i California framleis ute av kontroll

Vinden i fleire område har auka i styrke, noko som gir brannane ny næring. Minst 23 personar er omkomne og rundt 3.500 bustadar og forretningsbygg er øydelagde. Brannmannskapa kjemper mot 22 forskjellige brannar i vindistrikta i den nordlege delen av California, der situasjonen framleis er ute av kontroll.

Hausten er tida for skogsbrannar i delstaten. Varme, tørke og insekt har utpint jordsmonnet og vegetasjonen. Normalt rykker brannmannskapa ut til rundt 300 småbrannar i veka. Dei aller fleste blir sløkt raskt og fører til lite skade.

– Det er svært uvanleg at California har fleire store brannar gåande på same tid, seier Pimlott.

Tusenvis er på flukt frå flammane. Onsdag gav myndigheitene ordre om evakuering av heile byen Calistoga i fylket Napa som har 5.000 innbyggjarar. Delar av byane Sonoma og Boyes Hot Springs er også evakuerte.

Politiet har opplyst innbyggjarane om at vinden kan føre til at brannane fort kan skifte retning. Ein fryktar no at vinden vil fortsette å auke i styrke, som også kan føre til at glør blir spreidde utover og nye brannar oppstår.

Onsdag ettermiddag lokal tid hadde flammane brent gjennom eit by- og landområde på rundt 700 kvadratkilometer.

Mange hundre menneske er sakna, men styresmaktene reknar med at dei fleste av desse er i god behald og at dei vil komme til rette igjen.

