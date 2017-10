IMF er bekymra for aukande gjeld i dei største økonomiane

– Gjelda aukar i G20-landa. I det private næringsliv er gjeldsdelen større enn før finanskrisa. Sjølv dei sterkaste økonomiar kjenner tyngda av aukande gjeldsmengde, seier sjefen for IMFs divisjon for kapitalmarknadar Tobias Adrian.

Det internasjonale pengefondet seier i sin siste risikoanalyse av det globale finansvesenet at ekstremt låge rentenivå over fleire år har gjort at mange land har lånt billig for å få opp verksemda etter resepsjonsperioden.

– Fasen med oppattbygging er ikkje over. Det trengst framleis låge renter, seier Adrian. Han er likevel redd for at denne situasjonen fører til ei slags likesæle, samtidig som farane byggjer seg opp på fleire frontar.

IMF-økonomen fryktar at dette særleg gjeld stjernene blant dei framveksande økonomiane, land som Kina, Brasil og Tyrkia. Kina fortset å finansiere vekst med stadig større låneopptak, særleg ved bruk av såkalla skyggekreditt, det vil seie lån tatt opp utanfor det regulerte banksystemet.

(©NPK)