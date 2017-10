16 døde i fengselsopprør i Mexico

Det vart tysdag meldt at 13 var døde, og åtte kritisk skadde. Onsdag bekreftar talsmannen for sikkerheitsmyndigheitene i Nuevo Leon, Aldo Fasci, at tre av dei døydde som følgje av skadane.

Fasci seier opprøret fann stad i fengselet i byen Cadereyta. Uroa oppstod mellom rivaliserande gjengmedlemmer.

Det er ikkje er kjent kor mange som vart skotne og drepne av sikkerheitstyrkane.

Fengselet ligg i utkanten av byen Monterrey nordaust i landet.

(©NPK)