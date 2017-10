Tusenvis av hus øydelagt i skogbrannane i California

Brannmannskapa i California har ikkje kontroll over skogbrannane som spreier seg i dei kjente vinområda. Dei har styrkt seg i løpet av natta, opplyser Daniel Berlant i skog- og brannmyndigheitene i delstaten. Han opplyser at det no brenn i 22 område nord i delstaten, opp frå 17 på tysdag.

Det har ført til nye evakueringar. I fylket Napa evakuerast no nesten halve befolkninga i Calistoga, ein by med 5.000 innbyggjarar. Det er også beordra evakuering i Green Valley i Solano fylke, og i fleire område i Sonoma.

Brannen i Sonoma er ein av fleire brannar som blussa opp nord for San Francisco søndag kveld og som framleis er heilt eller delvis ute av kontroll.

17 personar har så langt omkomme i brannane, elleve av dei i Sonoma. I tillegg er 180 personar skadd.

Etter ein dag med kjøligare vêr og mindre vind var det venta at det igjen ville blåse opp onsdag ettermiddag lokal tid. Det gjer sløkkearbeidet vanskelegare.

(©NPK)