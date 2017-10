Rapport: 7,5 millionar jenter blir gifta bort kvart år

Kvart år blir 7,5 millionar jenter gifta bort ulovleg. Rapporten «Ending Child Marriage» er utarbeidd av Verdsbanken og Redd Barna.

− Sjølv om fleire land no aukar lovleg alder for ekteskap til 18 år, fortset samfunn på tvers av kulturar og religion å praktisere barneekteskap. Fattigdom, svak handheving av lova og djuptgåande tradisjonar og trusretningar er ein del av problemet, seier politisk leiar Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Under lovleg alder

Over to tredelar av alle barneekteskap inkluderer barn under det som er sett på som lovleg alder i landet det gjeld.

− Det er viktig å ha lovverket på plass. Men vel så viktig er det å kjempe imot fattigdom og endre haldningar i samfunn som praktiserer dette. Dessutan kan det å overtyde om at jenter må få fullføre sin skulegang vere avgjerande for å forhindre barneekteskap og tidleg graviditet, seier Fylkesnes.

Ifølgje FN har jenter utan utdanning tre gonger større sannsyn for å bli gifta bort før fylte 18 år enn dei som har fullført ungdomsskulen eller meir.

Menneskerettsbrot

− Barneekteskap er eit enormt brot på dei fundamentale menneskerettane til jenter. Jenter som blir gifta bort før dei har fylt 18 år, har større sannsyn for å bli utsett for overgrep, bli mor i ung alder og døy under fødsel som følgje av komplikasjonar, slutte på skulen og ende opp med eit liv i fattigdom, avsluttar Fylkesnes.

Framleis er det mange land som tillèt barneekteskap. Over 100 millionar jenter lever i land der dei ikkje er beskytta av lovverket.

Rapporten er utarbeidd i samband med den internasjonale dagen for jenter onsdag.

