Rajoy gir Catalonia frist på fem dagar

Det opplyser ei kjelde i den spanske regjeringa til fleire medium.

Rajoy har gjort det klart at sjølvstyret i Catalonia kan bli oppheva i tråd med grunnlova dersom regionen erklærer at den lausriver seg frå Spania.

Dersom Catalonias president Carles Puigdemont innan måndag bekreftar at han faktisk har erklært sjølvstende, får han enda eit par dagar til å tenkje seg om. Dersom han ikkje ombestemmer seg innan 19. oktober, vil sjølvstyret til regionen bli oppheva, ifølgje regjeringskjelda.

Tysdag heldt Puigdemont ein tale der han først erklærte at han aktar å erklære sjølvstende – før han bad Catalonias regionalforsamling utsette den formelle erklæringa for å gjere det mogleg for dialog med regjeringa i Madrid.

