Minst 13 drepne i fengselsopprør i Mexico

Ein talsmann for sikkerheitsmyndigheitene i Nuevo Leon, Aldo Fasci, seier opprøret fann stad i fengselet Cadereyta. Han seier sikkerheitsstyrkar vart sendt til staden for å få sett ein stoppar for uroa.

Politiet hadde i fleire timar prøvd å forhandle med dei involverte utan hell. Dei utkommanderte sikkerheitsstyrkane fekk då frie tøyler til å bruke alle middel for å beskytte andre innsette og tilsette i fengselet, legg han til.

Det er uklart kor mange innsette som var involvert i slagsmålet og kor mange som vart drepne av sikkerheitsstyrkane. Fasci seier dødstalet kan stige ettersom åtte er kritisk skadde.

Fengselet ligg i utkanten av byen Monterrey. Fleire familiar samla seg utanfor tysdag og kravde informasjon om sine pårørande.

