Indias Høgsterett: Ingen unntak frå seksuell lågalder for ektefellar

Indias seksuelle lågalder på 18 år gjeld også for ektefellar, fastslår Høgsterett. Inntil no har sex med barnebruder over 14 år vore tillate.