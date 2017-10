FN-granskarar skuldar Myanmar for systematiske angrep 

Målet til sikkerheitsstyrkane har vore å drive rohingyaene på flukt og forhindre dei frå å returnere til Myanmar, konkluderer FNs menneskerettskontor.

Både FNs høgkommissær for menneskerettar Zeid Ra'ad Al Hussein og FNs generalsekretær António Guterres har tidlegare skulda Myanmar for etnisk reinsing, og etterforskarar frå FN beskriv no ein situasjon som er i samsvar med dette.

Over 500.000 rohingyaer er sidan august drivne på flukt frå Myanmar til nabolandet Bangladesh, og FN-granskarane byggjer blant anna sin rapport på intervju med nokre av dei, og med hjelpeorganisasjonar og helsepersonell. Foto og videoopptak frå området er også analysert.

FN-rapporten avviser Myanmars påstand om at sikkerheitsstyrkane innleidde sin offensiv i delstaten Rakhine som eit svar på eit væpna opprør.

Opprørarane frå den relativt ukjente gruppa Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) gjekk i august til angrep på militærpostar i delstaten, noko som fekk sikkerheitsstyrkane til å slå hardt tilbake.

FN-granskarane fann likevel bevis for at sikkerheitsstyrkane begynte å fordrive rohingyaer frå delstaten fleire veker tidlegare.

