Europarådet ber Italia forklare kva italiensk marine gjer utanfor Libyas kyst

Førespurnaden kjem av frykt for at italienske fartøy bidrar til at migrantar blir sendt tilbake til Libya, der det ifølgje Europarådet er ein «reell risiko» for å bli utsett for tortur og umenneskeleg behandling.

Europarådet meiner Italia står i fare for å bryte den europeiske menneskerettskonvensjonen dersom det er tilfelle.

Åtvaringa er gitt i eit brev som blei sendt frå Europarådets menneskerettskommissær Nils Muiznieks til Italias innanriksminister Marco Minniti 28. september. Brevet blei offentleggjort onsdag.

I brevet blir Minneti mint om at Den europeiske menneskerettsdomstolen fann Italia skyldig i å ha brote menneskerettskonvensjonen i 2012 ved at landet returnerte migrantar som blei plukka opp i internasjonalt farvatn til Libya.

