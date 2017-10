17 personar er bekrefta omkomne i California

Sheriffen i Sonoma County opplyser at endå to personar er bekrefta omkomne tysdag. Dermed er det registrert elleve dødsfall i dette fylket åleine. Dei seks andre omkomne kom frå fylka Napa, Yuba og Mendocino. Samtidig er fleire hundre personar meldt sakna, men sheriffen i Sonoma seier mange av dei er trygge.

Det er særleg vindistrikta i den nordlege delen av California som er hardast ramma. Sjukehusa i delstaten seier dei har behandla minst 185 pasientar, dei fleste for røykskadar, men fleire har også brannskadar. Nokre få er meir alvorleg skadde.

Dei kraftige brannane, som starta nord for San Francisco søndag kveld lokal tid, er nokre av dei dødelegaste i Californias historie. Over 2.000 bustad- og forretningsbygg er øydelagde, og det er frykta at talet vil stige.

Tysdag vart hundrevis av brann- og politifolk sett inn for å forsterke innsatsen mot skogbrannane. Berre i Sonoma er rundt 25.000 evakuert, og omkring 5.000 har søkt tilflukt i evakueringssenter.

Sør i California oppstod det også brann, men her har brannvesenet meir kontroll. Tusenvis av innbyggjarar i Tustin, Orange og Anaheim har fått returnere til heimane sine.

Måndag vart store delar av delstaten ramma av kraftig vind som gjorde arbeidet mot flammane vanskelegare. I sør har vinden roa seg og temperaturen har gått ned. Lokale brannmyndigheiter seier 25 prosent av brannen der no er under kontroll.

