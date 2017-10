Trump vil bevise at han er smartare enn Tillerson

Trumps forslag kjem etter at NBC News i førre veke melde at Tillerson i sommar kalla Trump for ein «idiot» under eit møte i Pentagon. Nyheitskanalen melder også at visepresident Mike Pence har måtte overtale Tillerson til ikkje å gå av.

Tillerson sjølv har avvist at han har vurdert å gå av, men etter innslaget heldt han ein pressekonferanse der han insisterte på at Trump er smart. Han har derimot ikkje sjølv direkte avvist at han har kalla Trump for ein idiot, i staden har talskvinna hans uttalt at Tillerson aldri bruker eit slikt språk.

Likevel ser det ut til at saka framleis plagar Trump, som tysdag skulle ete middag med Tillerson og forsvarsminister Jim Mattis.

– Eg meiner det er falske nyheiter. Men dersom han gjorde det, så reknar eg med at vi må samanlikne IQ-testar. Og eg kan fortelje dykk kven som kjem til å vinne, seier Trump til magasinet Forbes.

Trump har fleire gonger komme med utsegner som har undergrave Tillersons diplomatiske linje i sensitive sikkerheitspolitiske saker, blant anna når det gjeld Nord-Korea og Iran.

Tillerson har også offentleg klaga over at Det kvite hus har hindra han i å utnemne medarbeidarar til viktige stillingar i utanriksdepartementet.

(©NPK)