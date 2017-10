Lyon-gater fylt av brekande ulveprotest 

Det var eit høgst uvanleg syn som møtte Lyons innbyggjarar måndag, der dei måtte kjempe om plassen i travle bygater med hundrevis av brekande ulldottar.

Sindige gjetarar gjette flokkane sine inn den franske storbyen, nokre av dei iført T-skjorter med bilete av sau som dei hevdar er drepne av ulv.

Bøndene meiner ulv tok livet av minst 10.000 sauer i Frankrike i fjor og krev at styresmaktene reduserer bestanden.

Dei fleste av angrepa finn stad i Alpane og i det sørlege Frankrike, og dei har ført til ein hissig debatt mellom bønder og miljøaktivistar som vil slå ring rundt ulvebestanden.

Ulvar var vanleg i Frankrike fram til 1930-talet, då dei nærmast vart utrydda. På 1990-talet begynte bestanden å vekse igjen, og det blir no anslått at det finst 360 ulvar i landet. Det er for mange, meiner sauebøndene.

Bønder i Aveyron-området, der blant anna den kjente Roquefort-osten blir produsert, hevdar at dei har prøvd å beskytte saueflokkane sine på alle vis, men at verken nettinggjerde eller hundar har hjelpt.

– Det er 800.000 sauer i Aveyron, som er eit spiskammers for ulvane, seier sauebonden François Giacobbi.

Den franske regjeringa har lovd tiltak og har varsla at ein såkalla ulveplan skal vere på plass i første halvår neste år.

Styresmaktene gav i sommar fellingsløyve på 40 ulvar fram til juli neste år, og 32 av desse er alt skotne.

