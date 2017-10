Kjemikar: Kim Jong-nam hadde gift i ansiktet og blodet

Kim Jong-nam døydde etter det ein meiner var attentat på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia 13. februar i år. Kjemikar Raja Subramaniam vitna tysdag i rettssaka mot dei to kvinnene som er tiltalte for drapet.

Subramaniam sa at han fann rein nervegift i Kims auge og blod. Det var også spor av den på skjortekragen og ermane. Kjemikaren kunne ikkje seie om gifta var den direkte årsaka til at Kim døydde, men han sa den var 1,4 gonger dødeleg dose.

Rettssaka mot dei to kvinnene som nektar straffskuld, vart innleidd måndag førre veke. Kvinnene er tiltalt for å ha smurt Kim i ansiktet med gifta, noko som resulterte i at han fall om død 20 minutt seinare.

Det er sett av to månader til rettssaka. Om kvinnene blir kjent skuldige i drapet, kan dei bli dømde til dødsstraff.

Nord-Korea har hevda at Kim døydde av hjarteinfarkt. Fleire meiner agentar frå Nord-Korea stod bak drapet.

(©NPK)