FN krev gransking etter drap på soldatar i Kongo

Ifølgje dei første meldingane vart éin soldat i MONUSCO-styrken drepen og ti såra i angrepet måndag, men FN oppjusterte tysdag talet.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepa på det sterkaste, seier at det kan vere snakk om eit krigsbrotsverk og ber kongolesiske styresmakter om straks å granske og sørgje for at dei skuldige blir stilt til ansvar, seier talsmannen Stephane Dujarric.

Angrepa skjedde måndag morgon og var blant anna retta mot FN-basen i Mamundioma ved Beni i Nord-Kivu.

Opprørarane høyrer til ei gruppe som kallar seg Allierte demokratiske styrkar (ADF), som hovudsakleg består av ytterleggåande muslimar frå Uganda.

ADF blir skulda for å ha drepne over 700 menneske i Beni-regionen sidan oktober 2014. Også i september drap gruppa ein FN-soldat frå Tanzania.

Den austlege delen av Kongo har i årevis vore prega av brutal vald som har ramma sivilbefolkninga hardt. Mange ulike opprørsgrupper opererer i området, både lokale og utanlandske, og dei blir skulda for omfattande overgrep, som drap, lemlesting, valdtekter og bortføringar.

(©NPK)