Catalonias regionpresident utset sjølvstendeerklæringa – ønsker dialog

Puigdemont heldt tysdag talen det var knytt stor spenning til. Regionpresidenten har fleire gonger uttalt at han vil følgje vallova, som seier at ei erklæring om sjølvstende må komme innan 48 timar etter at den katalanske valkommisjonen kunngjer eit fleirtal for lausriving.

– Forholdet mellom Spania og Catalonia har ikkje fungert på fleire år, og noko må gjerast, sa Puigdemont, som valde å ikkje gjere som han tidlegare har varsla, nemleg å gå inn for katalansk sjølvstende no.

Dermed fortset uvissa om Catalonias skjebne.

Vil roe ned

Folkeavstemminga 1. oktober enda med eit fleirtal for sjølvstende, men valdeltakinga var låg, ikkje minst på grunn av spanske myndigheiter sine hardhendte forsøk på å bruke politi til å stanse den.

Både regjeringa i Madrid og leiarane i ei rekke EU-land har gått ut og åtvara i til dels sterke ordelag mot ei sjølvstendeerklæring. Spanske styresmakter meiner folkeavstemminga var ulovleg, og statsminister Mariano Rajoy har trua med å ta i bruk artikkel 155 i den spanske grunnlova og dermed overta styringa i Catalonia.

Splittinga både i det katalanske og spanske samfunnet har auka som resultat av sjølvstendestriden, og begge sider i konflikten har dei siste dagane heldt store demonstrasjonar.

Puigdemont tok til orde for å redusere spenningsnivået og roe ned den spente situasjonen.

– Alle har eit ansvar for å deeskalere situasjonen, sa han.

– Ikkje internt

Regionpresidenten sa også at spørsmålet om katalansk sjølvstende ikkje lenger er ei intern spansk sak, men ei sak for Europa.

Regionpresidenten nemnde også dei store demonstrasjonane, og slo an ein forsonande tone.

– Vi er ein del av det same samfunnet. Vi blir ikkje einige om alt. Demokrati og fred er einaste veg vidare, og dialog er nødvendig, sa Puigdemont.

Han kritiserte samtidig spanske myndigheiter si handtering av folkeavstemminga sterkt.