Tyrkia ber USA reversere visumstans

Visumkrangelen mellom USA og Tyrkia braut ut då Tyrkia fengsla ein tyrkisk tilsett som jobba ved det amerikanske konsulatet i Istanbul.

USA kunngjorde søndag at dei frys all utsendingar av mellombelse visum ved ambassadar og konsulat i Tyrkia. Tyrkia svarte med å gjere akkurat det same i USA, i ei kunngjering som på sarkastisk vis etterlikna språket frå den amerikanske like før.

Mellombelse visum seda ut blant anna i samband med turistreiser, medisinske behandlingsreiser, handelsreiser, eller studieturar til USA.

Måndag kalla tyrkisk UD visedirektøren ved den amerikanske ambassaden i Ankara inn på teppet. Der gjorde Tyrkia det klart for den amerikanske diplomaten at dei mente avgjerda førte til «unødvendig eskalering», og måtte reverserast umiddelbart.

Soner Cagaptay, direktøren for Det tyrkiske forskingsprogrammet ved Instituttet i Washington, skildrar krangelen som den verste mellom dei to NATO-allierte landa på 50 år.

–Dette er definitivt eit botnpunkt i forholdet mellom dei to landa, i alle fall i nyare tid, seier han.

(©NPK)