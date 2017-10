Sjiamuslimar drepne i bakhaldsangrep i Pakistan

Fire av dei drepne var i bilen, som vart angripen måndag i hovudstaden i provinsen Balutsjistan. I tillegg vart éin forbipasserande drepen og to andre såra, opplyser den lokale politisjefen Hidayat Ullah.

Ingen har teke på seg ansvar for angrepet, men sunniekstremistar angrip med jamne mellomrom Pakistans sjiamuslimske minoritet.

Sist torsdag vart 24 menneske drepne då ein sjølvmordsbombar gjekk til angrep på ein sjiaheilagdom i den avsidesliggjande landsbyen Jhal Masgi i Balutsjistan.

Den ytterleggåande islamistgruppa IS' pakistanske fløy tok på seg ansvaret for angrepet. IS og andre sunnimuslimske ekstremistgrupper stemplar sjiamuslimar som fråfalne og har utført ei lang rekkje terroraksjonar mot sivile sjiaer og deira heilagdommar i land som Pakistan, Irak og Afghanistan.

