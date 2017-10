Presidenten i Kosovo langer ut mot «tomme løfte» frå vestlege leiarar

Nasjonalforsamlinga i Kosovo vedtok i 2015 ein grunnlovsendring som var nødvendig for å opprette krigsforbrytardomstolen EU hadde bedt om.

Spesialdomstolen skal vurdere skuldingar om krigsbrotsverk og organisert kriminalitet gjort av enkeltpersonar bunde til den kosovoalbanske UCK-geriljaen frå 1. januar 1998 til 31. desember 2000, det vil seie før, under og etter krigen i 1999.

–Kosovo har halde løfta sine. Det har ikkje det internasjonale samfunnet gjort, seier Kosovo-presidenten måndag.

Ifølgje han hadde Kosovo blitt lova rask behandling av søknaden om å bli medlem av Europarådet og Unesco, å kunne reise visumfritt innanfor grensene i EU, og å kunne opprette ein eigen hær dersom dei bana veg for opprettinga av spesialdomstolen.

–Det internasjonale samfunnet har ikkje levert på nokon av desse løfta; snarare tvert om. Reiser er blitt enda vanskelegare, seier han.

Ei rekke høgtståande medlemmer av UCK, inklusive Thaci sjølv, risikerer å bli tiltalte av domstolen. Den blei oppretta etter internasjonalt press som følgje av ei etterforsking av skuldingar som kom fram i ein rapport frå Europarådet i 2011.

Rapporten melde om brotsverk som inkluderte bortføringar, summariske likvideringar og sal av organ frå fangar. I rapporten heiter det at UCK torturerte og drap 500 fangar, dei fleste serbarar og sigøynarar. Thaci var sjef for den politiske fløya av UCK under krigen.

