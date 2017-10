Kritisk matmangel for Malis barn

Meir enn 15 prosent av barna i det vestafrikanske landet lir no av akutt feilernæring, og situasjonen er etter retningslinjene frå Verdshelseorganisasjonen dermed «kritisk».

I fjor leid litt under 15 prosent av barna under fem år av akutt feilernæring i enkelte regionar i Mali, som dermed hamna i kategorien «alvorleg».

UNICEF anslår at 23.000 barn under fem år er trua av akutt feilernæring i Mali i år og anslår at talet vil auke til 165.000 neste år.

– Vi må gi livreddande behandling og sikre at kvart og eitt av desse barna heilt og fult kjem til hektene igjen, seier UNICEFs stadsrepresentant Lucia Elmi.

Kvart tiande barn som no blir fødd i Mali, døyr før det fyller fem år, viser statistikk frå Verdsbanken.

Landet er eitt av dei fattigaste i verda, og fleire væpna islamistgrupper har fått fotfeste etter eit militærkupp i 2012.

FNs fredsstyrke i landet tel i dag rundt 15.000 soldatar og politifolk, 15 av dei norske, og operasjonen blir rekna som den mest risikable verdsorganisasjonen har for tida.

4.000 franske soldatar og 5.000 soldatar frå fem afrikanske land er også på plass i Sahel-regionen, og USA har sendt spesialstyrkar i eit forsøk på å nedkjempe militante islamistgrupper som opererer på tvers av landegrensene.

