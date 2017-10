1.500 bygningar øydelagde i skogbrann i California

Totalt 14 kraftige skogbrannar har ramma vindistriktet i California. Leiaren for dei lokale skog- og brannmyndigheitene, Ken Pimlott, seier at det er meldt om fleire skadde og sakna, men han har ikkje noko totalt anslag over kor mange det er snakk om.

Minst 1.500 bygningar av forskjellig slag er øydelagde, og omkring 20.000 personar er evakuerte, opplyser han.

Åtte fylke nord i California er ramma, blant dei kjente vinområda Napa, Sonoma og Yuba.

Brannane braut ut søndag kveld, og Pimlott seier årsakene no blir etterforska. Brannmannskapa konsentrerer seg no først og fremst om å redde liv framfor å slå ned flammane.

(©NPK)