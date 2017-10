Storbritannia vil forby kjøp og sal av gamle elfenbein-ting

Nedgang i elefantbestanden på verdsbasis, blant anna som følgje av auka krypskyttaraktivitet i jakt på støyttennene til elefanten, «er ei skam for generasjonen vår», uttalte miljøvernminister Michael Gove då han kunngjorde planane til den britiske regjeringa fredag.

– Elfenbein burde aldri bli sett på som ei handelsvare til fordel for økonomisk gevinst eller statussymbol. Derfor ønskjer vi å forby slikt sal, sa Gove.

Storbritannia har frå før forbod mot handel med rein elfenbein, men tillèt handel med elfenbein-ting laga før 1947.

Forslaget som no er presentert inneber at sal av elfenbein-ting produsert før 1947 også skal bli forbode. Det vert gjort visse unntak, blant dei musikkinstrument og andre gjenstandar som vert rekna for å vere av «betydeleg historisk, kunstnerisk eller kulturell verdi».

Det nye forslaget som statsminister Theresa Mays regjering no kunngjer, skal dei neste tre månadene bli gjenstand for debatt i Parlamentet før lova kan innførast.

(©NPK)