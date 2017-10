Mistenkt mann frå Landvetter sleppt fri

I ei pressemelding seier påtalemakta at ein analyse av gjenstandar mannen hadde med seg, gjer at han ikkje lenger er mistenkt for noka kriminell handling. Vi har derfor bestemt å setje han fri, heiter det.

Mannen skal ha blitt arrestert med ein mistenkjeleg gjenstand. Erik Nord, som er områdesjef for politiet i Stor-Göteborg, seier fredag at analysen tyder på at mannen hadde med seg matvarer.

Det var like før klokka 8 torsdag morgon at politiet fekk melding om eit mistenkjeleg funn etter at instrumenta i sikkerheitskontrollen slo alarm på Landvetter. Mannen vart då arrestert.

Det svenske sikkerheitspolitiet Säpo vart kopla inn i etterforskinga.

Handbagasjen til mannen vart låst inn i eit eige rom medan han vart avhøyrt, og polititeknikarar undersøkte etter kvart den mistenkelege gjenstanden og frakta han bort. Politiet ville ikkje seie kva slags gjenstand det er snakk om.

Politiet sperra av delar av avgangshallen på Landvetter. Først i 13-tida torsdag vart desse fjerna og flyplassen opna for trafikk igjen.

Flytrafikken på Landvetter vart ikkje påverka av hendinga torsdag, som fann stad i Göteborg-flyplassens gamle innanrikshall, ifølgje Swedavia.