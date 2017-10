Katalansk politisjef og separatistleiarar går fri etter avhøyr i Madrid

Politisjef Josep-Luis Trapero og leiarane for to store separatistgrupper, Jordi Cuixart og Jordi Sanchez, fekk ordre om å kome til Madrid for å bli avhøyrde om si rolle under demonstrasjonane 20. og 21. september, vel ein veke før folkeavstemminga om sjølvstende.

Ifølgje skuldingane unnlét katalansk politi å gripe inn for å hjelpe det spanske nasjonalpolitiet som den dagen raida fleire offentlege kontor og arresterte ei rad katalanske tenestemenn i forkant av folkeavstemminga.

Tusenvis av rasande katalanarar strøymde ut i gatene i Barcelona, og spanske styresmakter hevdar at dei heftige demonstrasjonane vanskeleggjorde jobben til spansk politi.

Ifølgje ein tenestemann ved retten skal påstandane om tenestenekt granskast nærmare før det kan bli aktuelt med nye rettslege skritt.

(©NPK)