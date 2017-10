Generalmajor Kristin Lund blir ny sjef for FN-observatørane i Midtausten

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) seier utnemninga av Lund som sjef for UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) er eit godt val.

– Kristin Lund er ein svært dyktig offiser med omfattande erfaring og med bakgrunn frå FNs operasjonar. Det er derfor svært gledeleg at ho er blitt utnemnt til å leie dette viktige oppdraget, seier Eriksen Søreide.

– At ho no vert valt for andre gong til ei toppleiarstilling i FN, i konkurranse med andre internasjonale søkjarar, seier mykje om kva for solid jobb ho gjorde som styrkesjef for FN-misjonen på Kypros, seier forsvarsministeren vidare.

Lund er generalmajor i Hæren og var sjef for FN-styrken på Kypros (UNFICYP) frå 2014 til 2016.

