FN: Over 8.000 barn drepne eller såra i krig

Dei verste landa er ifølgje rapporten Afghanistan, Jemen og Syria. I Afghanistan vart 3.512 barn drepne eller såra i fjor, mens tala for Jemen og Syria var 1.340 og 1.299.

Hundrevis av barn vart også rekrutterte som soldatar, utsett for seksuell vald i samband med konflikt eller ramma under angrep på skular, ifølgje den årlege rapporten.

Landa der barn blir drepne eller såra er Afghanistan, Irak, Jemen, Kongo, Mali, Myanmar, Sentralafrikanske republikk, Somalia, Sudan, Sør-Sudan og Syria.

For første gong er også den Saudi-Arabia-leidde koalisjonen som støttar Jemens regjering mot houthi-opprørarane, tatt med på svartelista som følgjer med rapporten.

I fjor fjerna dåverande generalsekretær Ban Ki-moon koalisjonen frå svartelista etter intenst press frå Saudi-Arabia, men i år har Guterres insistert på at den skal vere med.

Guterres seier i rapporten at koalisjonen er objektivt ansvarleg for at 683 barn er drepne eller såra i til saman 38 verifiserte angrep på skular eller sjukehus i 2016.

I rapporten seier Guterres elles at talet på barn som blir rekrutterte og brukt i konflikt, er dobla i Somalia og Syria i forhold til året før, og at over 6.800 barn er drepne eller såra av ekstremistgrupper som al-Shabaab, Boko Haram, IS og Taliban.

